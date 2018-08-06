2018-08-06T04:52:58+03:00
В мире

После покушения на Мадуро силовики Венесуэлы задержали 11 журналистов

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотникаНа президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотникаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Венесуэльский Национальный союз работников печати проинформировал о задержании 11 сотрудников СМИ в связи с покушением на президента страны Николаса Мадуро.

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД Колумбии, комментируя обвинения в причастности к попытке убить Мадуро, назвал их абсурдными и безосновательными.

Между тем, ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

Напомним, один из беспилотников взорвался недалеко от президентской ложи, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Второй дрон попал в жилой дом, где начался пожар.

Один из раненых при атаке беспилотников во время торжеств в Каракасе по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из раненых при атаке беспилотников во время торжеств в Каракасе по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардииФото: GLOBAL LOOK PRESS

После взрыва возникла паника, люди стали разбегаться, ранения получили семеро военных. Ни президент, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали.

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).

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