2018-08-06T06:06:15+03:00
В мире

Экс-глава ФИФА Блаттер рассказал, что Катар нечестно стал страной-хозяйкой ЧМ – 2022

Бывший президент Международной федерации футбола утверждает, что это стало возможным благодаря мошенничеству
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф БлаттерБывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф БлаттерФото: REUTERS
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Катар получил право принять Чемпионат мира по футболу в 2022 году нечестным путем, утверждает в своей книге Ma Verite («Моя Правда») бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, покинувший свой пост из-за громкого коррупционного скандала.

Выдержки из его произведения приводит британская газета The Times. В частности, Блаттер пишет, что при выборе страны-хозяйки ЧМ – 2022 специальная комиссия просто проигнорировала отчет, в котором говорилось о неспособности Катара правильно организовать турнир, создав необходимые для его проведения условия. Экс-глава ФИФА утверждает, что никто из спортивных чиновников даже не вчитывались в заявки стран-претендентов и доклады о них, потому что к тому моменту выбор был уже сделан.

По словам Блаттера, Катар получил право принять мировое первенство лишь благодаря тайной договоренности и политического давления со стороны его давнего оппонента – входившего в то время в комиссию Мишеля Платини, который тогда возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кстати, ранее сайт kp.ru публиковал интервью Платини, в котором экс-президент УЕФА заявил, что его на восемь лет отстранили от футбола из-за Блаттера.

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Следующее мировое первенство пройдет в Катаре, который право на его проведение получил в 2010 году, одновременно с Россией. Уже тогда выбор ФИФА вызывал много вопросов и чем дальше, тем их становилось все больше (подробности).

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