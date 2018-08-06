В Интернете появилось видео взрыва беспилотника при покушении на Мадуро

СЕГОДНЯ 06:27 2018-08-06T06:37:38+03:00

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль показывает журналистам изображение ликвидированного в Каракасе дрона Фото: REUTERS

Запущенный злоумышленниками дрон взорвался недалеко от трибуны, где выступал президент Венесуэлы [видео]

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В Интернете появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва беспилотника, запущенного злоумышленниками с целью покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Видеозапись опубликовал на своей странице в Twitter венесуэльский журналист Мигель Отеро, возглавляющий издание El Nacional. На кадрах видно, как дрон пролетает над проспектом Боливара в Каракасе, где Николас Мадуро как раз выступает перед бойцами Национальной гвардии.

Черная точка в небе вдруг взрывается, слышны испуганные возгласы.

Момент взрыва беспилотника при покушении на Мадуро.Дрон с взрывчаткой не достиг цели - его ликвидировали

Как ранее писал сайт kp.ru, ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

Напомним, Николаса Мадуро пытались убить с помощью двух нагруженных взрывчаткой дронов, один из которых взорвался недалеко от президентской ложи. После взрыва возникла паника, люди стали разбегаться. Ни президент, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали. Ранения получили семеро военных.

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).