2018-08-06T07:52:09+03:00
Общество

Авиакомпании будут наказывать за овербукинг

За продажу большего числа билетов, чем есть мест в самолете, перевозчику придется нести ответственность
Елена АКИМОВА
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Авиакомпании будут наказывать за овербукингАвиакомпании будут наказывать за овербукингФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Минтранс поставил точку в многолетнем споре между пассажирами и авиакомпаниями. За овербукинг – продажа большего числа билетов, чем мест в самолете – авиаперевозчиков будут штрафовать. До этого времени подобная практика считалась нормой и часто применялась в пассажирской авиации.

Проблему обсудили на совещании Минтранса с участием представителей нескольких крупнейших российских авиакомпаний. Пришли к выводу, что за подобные действия будет введена финансовая ответственность. Теперь пассажирам, не попавшим на борт, будут выплачиваться денежные компенсации. Их размеры соответствуют международной практике. Изменения в воздушное законодательство планируется внести уже до конца этого года, - пишет газета «Известия».

До сегодняшнего момента пассажир оставался фактически бесправным в такой ситуации. Авиакомпании объясняли овербукинг своей страховкой, ведь часто на рейс не приходят несколько человек, за счет лишних билетов можно загрузить свободные кресла. Если же оказывалось так, что до регистрации добирались все пассажиры, то перевозчик по своему усмотрению решал данную проблему: повышением класса обслуживания «лишнему», начислением повышенных бонусов за полет или же предоставлением места на борту следующего рейса.

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