2018-08-06T07:45:37+03:00
Общество

Погода в Москве 6 августа: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь

Температура воздуха в Москве и области составит от 23 до 28 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 6 августа: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождьПогода в Москве 6 августа: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Погода в Мосскве 6 августа будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные умеренные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, температура в Москве 25…27 градусов, по области 23…28 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в столичном регионе пройдут небольшие дожди, температура воздуха упадет до 16...18 градусов в городе и 13...18 градусов по области. Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду.

После жарких и душных дней минувшей недели москвичей ждет облегчение — в столице стало заметно прохладнее. Днем 7 августа возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Облачность с прояснениями сохранится.

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