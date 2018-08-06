СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-06T07:45:37+03:00

Погода в Москве 6 августа: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Температура воздуха в Москве и области составит от 23 до 28 градусов тепла

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Погода в Мосскве 6 августа будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные умеренные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, температура в Москве 25…27 градусов, по области 23…28 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в столичном регионе пройдут небольшие дожди, температура воздуха упадет до 16...18 градусов в городе и 13...18 градусов по области. Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду.

После жарких и душных дней минувшей недели москвичей ждет облегчение — в столице стало заметно прохладнее. Днем 7 августа возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Облачность с прояснениями сохранится.