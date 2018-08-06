Федеральный бюджет проспонсирует ремонт дорог в регионах

СЕГОДНЯ 07:51 2018-08-06T07:51:12+03:00

В Минтрансе допускают, что к 2023 году доля софинансирования может вырасти до 50 процентов

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Федеральный бюджет может взять на себя часть нагрузки по ремонту и содержанию дорог, которая сейчас возложена на региональные бюджеты. По закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», сейчас регионы самостоятельно должны находить деньги на восстановление дорожного полотна местного значения, а Москва оказывает помощь в размере 17% от сметы.

Денег не хватает и в итоге, по данным Росавтодора, из 510 тыс.км региональных дорог к началу этого года нормативам соответствовали лишь 52,5% из них.

Проблема экономии средств заставляет ужиматься в качестве, часто вместе со снегом растворяются и новые дороги.

В Минтрансе уверены, что если федеральный бюджет возьмет на себя часть трат по содержанию региональной дорожной сети, то ситуация значительно улучшится и не придется заниматься ремонтом одних и тех же участков ежегодно.

Схема выделения денег – до 50 процентов от бюджета ремонта - зафиксирована в рабочей версии обновленного нацпроекта «﻿Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет газета «Известия».

Пока точную сумму, которая потребуется на реализацию данной идеи, не называют. Но по оценкам экспертов, сумма будет в несколько сотен миллиардов рублей.

Минтранс предлагает уже в 2019 году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать долю: до 35% — в 2020-м, 40% — в 2021-м, 45% — в 2022-м и по 50% — в 2023-м и 2024-м (до этого срока расписан нацпроект). Оставшаяся доля трат по-прежнему останется на региональных властях.

- Чтобы добиться дейсвиетльно хорошего качества дорог, доля федерального финансированя должна быть не менее 70-80%. С другой стороны, это может привести к тому, что не будет ни одного лица, ответственного за ремонт, - уверен Армен Оганесян,председатель медрегионально общественной организации "Движение автомобилистов".