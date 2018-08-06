Умерла актриса Шарлотта Рэй — звезда ситкомов и обладательница «Эмми»

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-06T08:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В США умерла актриса Шарлотта Рэй - звезда ситкомов «Разные Линии» и «Факты из жизни». Артистка ушла из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

Представитель актрисы Рэй Харлан Болл сообщил, что Шарлотта Мэй скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Причиной смерти стал рак кости, с которым Рэй вела продолжительную борьбу.

Отметим, что Шарлотта Рэй успешно излечилась от рака поджелудочной железы 7 лет назад, однако в прошлом году болезнь снова вернулась.

«После шести месяцев химиотерапии у меня не было рака. Я потеряла волосы, но у меня были красивые парики. Никто никогда не знал. Теперь я должна принять решение. Мне сейчас совсем не больно. Я чувствую себя так потрясающе и так рада быть на земле. Теперь я должна выяснить, хочу ли я снова лечиться или выбрать жизнь», - заявила тогда актриса.

За свою долгую карьеру Рэй снялась в более чем 90 фильмах и телесериалах, озвучила несколько мультипликационных персонажей. Ее талант был отмечен премиями «Эмми» и «Тони». Более всего актриса запомнилась зрителям ролями в ситкоме «Разные Линии» (1978—1979) и его спин-оффе «Факты из жизни» (1979—1988).