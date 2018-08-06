На границе задержано почти 500 тысяч подделок с символикой FIFA

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-06T08:14:33+03:00

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Чемпионат мира по футболу отгремел, а его итоги до сих пор продолжают подводиться в России. На этот раз - статистика нарушений от таможенной службы. С 2016 года на границах были обнаружены и конфискованы 493 тыс. подделок с символикой FIFA.

Большая часть была обнаружена в прошлом году — 234 тыс. подделок, еще 198 тыс. — в нынешнем. 61 тыс. единиц контрафактной продукции таможня обнаружила в 2016-м, сообщает пресс-служба ФТС.

Несмотря на то, что право на использование символики Международной футбольной организации имеют только официальные партнеры и спонсоры, бизнесмены активно пытались заработать на узнаваемом логотипе.

В результате многие были оштрафованы. Всего было возбуждено 59 административных дел за ввоз контрафактной продукции.

Предпринимателей, попавшихся на таком нарушении, наказывали в ускоренном порядке: в течение трех суток после поступления жалобы в антимонопольный орган. Нарушением считалось в том числе использование символики, сходной с официальной до степени смешения, сообщает газета «Известия».

Сегодня, согласно ст. 14.10 КоАП, за незаконное использование чужого товарного знака должностному лицу положен штраф в 50 тыс. рублей, а для юридического лица сумма может доходить до 200 тыс. рублей. Сам товар подлежит конфискации.

Эксперты уверены, что на самом деле на российский рынок попало куда больше подделок.

- Можно предполагать, что большую часть обнаруженного таможней контрафакта составляет одежда из Китая. Поднебесная давно снискала себе славу поставщика брендового контрафакта в нашу страну, который ввозится преимущественно через границу с Казахстаном. Оценить общие объемы такого рынка довольно проблематично, но он огромен. «Выловить» удается лишь часть продукции, - предполагает доцент РАНХиГС и эксперт Гильдии маркетологов Дмитрий Тюрин.