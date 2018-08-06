2018-08-06T09:42:41+03:00
В мире

Помпео: Трамп заставит Иран «вести себя нормально»

Госсекретарь США пообещал неукоснительное соблюдение санкций против Тегерана до тех пор, пока исламская республика коренным образом не пересмотрит свою политику
Денис СУХОВ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал, что антииранские санкции будут «соблюдаться неукоснительно». Об этом он заявил, общаясь с журналистами на борту самолета, возвращающегося из Сингапура в Вашингтон.

По его словам, США твердо намерены обеспечить соблюдение санкций, и Тегерану не удастся обойти запрет на финансовые операции, в том числе числе при продаже своей нефти.

«Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской пагубной деятельностью», - подчеркнул госсекретарь.

Дипломат отметил, что таким образом президент США Дональд Трамп намерен «научить Иран вести себя, как нормальная страна», и ослабление санкционного режима возможно только после «колоссального изменения» политики исламской республики. В частности, это касается испытания баллистических ракет и поддержки Тегераном вооруженных формирований в регионе.

«Мы считаем, что большинство других стран, все, с кем я говорил, понимают, что они должны вести себя нормально, и они понимают, что эта страна (Иран) им угрожает», - прокомментировал Помпео свой опыт общения с дипломатами на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Шеф американской дипломатии добавил, что в понедельник Белый дом выступит с официальным заявлением о возобновляемых антииранских санкциях. Впрочем, Вашингтон не отказывается от диалога с Тегераном.

«Мы рады поговорить, если есть подходящая договоренность, которая может привести к хорошему результату. Возможно, это будет путь, по которому Иран захочет спуститься. Но сегодня нет никаких доказательств изменения их поведения», - резюмировал Помпео.

Как сообщал сайт «КП», 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, а также о возобновлении отмененных ранее санкций против исламской республики.

Ранее в Тегеране заявили, что США стали «зависимы» от санкционных инструментов, и пообещали приложить все усилия, чтобы избавить Вашингтон от этой пагубной привычки.

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