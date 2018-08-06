Россияне активно жалуются на незаконное использование личных данных
Жители нашей страны стали обращать внимание, что их персональные данные все чаще используются не по назначению.
В Роскомнадзор в этом году поступило рекордное количество жалоб на неправомерное использование личной информации, нарушение требований конфиденциальности, условий хранения личных сведений и на неудаление персональной информации после ее обработки.
Основные претензии у россиян к банкам, кредитным организациям, коллекторским агентствам, интернет-сайтам и сфере ЖКХ.
Эксперты уверены, что почти 18 тысяч обращений, поступивших в ведомство – это только малая часть от реальных нарушений. Многие пострадавшие просто не знают о ситуации или не обращают на нее внимание.
- Если компания добыла персональную информацию и предлагает сфокусированную рекламу, то скорее всего никаких страданий человек не понесет. Куда неприятнее, когда людей донимают спамом, пишут на почту, отправляют СМС-сообщения с рассылками. Сейчас времена меняются и надо искать новые подходы для защиты персональных данных людей, усиливать контроль со стороны надзорных органов, - прокомментировал газете «Известия» директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.
Нарушение закона о персональных данных может расцениваться как административное и уголовное. В первом случае штраф составит 75 тысяч рублей, а во втором может обернуться реальным лишением свободы на срок до двух лет. Но для этого нужно незаконно собирать или распространять сведения о личной жизни человека.
Сайт kp.ru писал о том, что в Сети можно легко купить базы не только с электронными адресами, но и с действующими номерами телефонов и паспортными данными.