Россияне активно жалуются на незаконное использование личных данных

СЕГОДНЯ 08:45 2018-08-06T08:45:59+03:00

Россияне почти 18 тысяч раз пожаловались на нарушение персональных данных Фото: REUTERS

С начала 2018 года в адрес Роскомнадзора поступило 17 884 таких обращений – это на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го

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Жители нашей страны стали обращать внимание, что их персональные данные все чаще используются не по назначению.

В Роскомнадзор в этом году поступило рекордное количество жалоб на неправомерное использование личной информации, нарушение требований конфиденциальности, условий хранения личных сведений и на неудаление персональной информации после ее обработки.

Основные претензии у россиян к банкам, кредитным организациям, коллекторским агентствам, интернет-сайтам и сфере ЖКХ.

Эксперты уверены, что почти 18 тысяч обращений, поступивших в ведомство – это только малая часть от реальных нарушений. Многие пострадавшие просто не знают о ситуации или не обращают на нее внимание.

- Если компания добыла персональную информацию и предлагает сфокусированную рекламу, то скорее всего никаких страданий человек не понесет. Куда неприятнее, когда людей донимают спамом, пишут на почту, отправляют СМС-сообщения с рассылками. Сейчас времена меняются и надо искать новые подходы для защиты персональных данных людей, усиливать контроль со стороны надзорных органов, - прокомментировал газете «Известия» директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Нарушение закона о персональных данных может расцениваться как административное и уголовное. В первом случае штраф составит 75 тысяч рублей, а во втором может обернуться реальным лишением свободы на срок до двух лет. Но для этого нужно незаконно собирать или распространять сведения о личной жизни человека.

Сайт kp.ru писал о том, что в Сети можно легко купить базы не только с электронными адресами, но и с действующими номерами телефонов и паспортными данными.