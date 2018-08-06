2018-08-06T09:08:42+03:00
В мире

Синдзо Абэ подтвердил желание «лицом к лицу» встретиться с лидером КНДР

По мнению японского премьера, личные переговоры с Ким Чен Ыном могут дать толчок к установлению «новых отношений» между странами
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность лично встретиться с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом глава правительства Страны восходящего солнца заявил в понедельник на пресс-конференции в Хиросиме.

«Для решения проблемы северокорейской ракетно-ядерной программы, а также проблемы похищенных японских граждан, мне необходимо будет встретиться лицом к лицу с председателем Ким Чен Ыном и вести с ним диалог», - цитирует Абэ агентство Kyodo.

По мнению Абэ, успешные переговоры по указанным темам могут дать начала «новым японско-северокорейским отношениям».

Никакой определенности в сроках проведения такого саммита на высшем уровне на данный момент нет. Однако ранее сообщалось, что в качестве одной из возможных площадок для встречи Синдзо Абэ и Ким Чен Ына рассматривается Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Напомним, проблема похищенных КНДР японских граждан остается одной из самых острых в отношениях Токио и Пхеньяна. В 70-е и 80-е годы прошлого века северокорейские спецслужбы похищали японцев, которых привлекали к подготовке разведывательных акций.

Похищения — один из немногих примеров нарушения прав человека, признанных северокорейским руководством. В 2002 году КНДР принесла Японии официальные извинения и отпустила на родину пять похищенных, остававшихся к тому времени в живых.

Пхеньян настаивает на том, что к настоящему времени все похищенные либо вернулись на родину, либо умерли по тем или иным причинам. Многие японцы подозревают, что КНДР так и не отпустила некоторых похищенных из-за стремления сохранить свои государственные секреты.

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