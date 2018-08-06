Токио направил Москве ноту протеста из-за размещения истребителей Су-35С га Итурупе

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-06T09:32:09+03:00

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Правительство Японии направило МИД РФ ноту протеста в связи с размещением истребителей Су-35С российских ВВС на южнокурильском острове Итуруп.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихида Суга.

«Через посольство в Москве Министерству иностранных дел РФ был выражен протест», - заявил Суга, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что Россия перебросила Су-35С на аэродром «Ясный» на Итурупе.

По его словам, действия российской стороны «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления». Вместе с тем, считает Суга, Токио следует вести «плотный и активный диалог» с Москвой по вопросу принадлежности четырех южнокурильских островов и заключения мирного договора.

Напомним, мирный договор между Японией и СССР после Второй мировой войны так и не был подписан из-за притязаний Токио на Южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В свою очередь Москва настаивает на том, что острова отошли Советскому Союзу по итогам войны, а значит российский суверенитет над ними не подлежит сомнению и имеет соответствующее международно-правовое оформление.

В настоящее время стороны договорились о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, рассчитывая таким образом выйти на подписание мирного договора. В то же время японские власти неизменно остро реагируют на какие-либо маневры ВС России в районе островов.