Первый китайский гиперзвуковой волнолет успешно прошел испытания

СЕГОДНЯ 09:58 2018-08-06T10:02:27+03:00

Отмечается, что по время тестового полета аппарат перемещался по сложно предсказуемой траектории

Изменить размер текста: A A

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала свой первый гиперзвуковой волнолет Xingkong-2, способный развивать скорость до 6 махов (свыше 7,1 тыс. км/ч).

По данным газеты Global Times, аппарат испытывали на одном из полигонов в северо-западной части КНР. По заявлениям разработчиков, он находился в воздухе около 10 минут, в течение которых совершил ряд маневров на высоте 30 км, после чего приземлился в заданной точке. Подчеркивается, что полет проходил по крайне сложно предсказуемой траектории.

«Успешный тест, о проведении которого мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже сделал технологический прорыв в области вооружений», - заявил изданию военный эксперт Сун Чжунпин.

Как пишет издание, в будущем аппарат найдет применение в качестве носителя ядерных боеголовок, который сможет преодолеть любую существующую систему ПРО. В то же время отмечается, что Xingkong-2 еще предстоят неоднократные тестирования перед принятием на вооружение НОАК.

Гиперзвуковые волнолеты имеют клиновидную форму носовой части, которая увеличивает подъемную силу на гиперзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны. Аналогичные изделия разрабатываются в США и России.