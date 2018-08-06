2018-08-06T10:34:05+03:00
Политика

Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублей

По данным газеты «Коммерсантъ», с 2019 года на телефоны с отечественным ПО должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием
Денис СУХОВ
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Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублейПеревод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублей
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Поэтапный переход сотрудников государственных организаций на смартфоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома» обойдется в 160 млрд рублей. Из них 71,3 млрд рублей придется на федеральный бюджет, 78,2 млрд рублей на госкомпании и еще 10,7 млрд рублей— на местные бюджеты.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, тариф за «комплексную услугу» по обеспечению чиновников телефонами с отечественным ПО составит 13,1 тысячу рублей в год на человека. Кроме того, Минфин просит выделить из бюджета на доработку Sailfish 2,3 млрд рублей.

К 2021 году на смартфоны с ОС Sailfish должны перейти 7,9 млн российских чиновников, переход начнется уже с 2019 года. При этом операционная система получит другое название, которое отразит ее национальную идентичность. Отмечается, что уже сейчас Sailfish обладает всем набором инструментов, необходимых в работе большинства госслужащих.

На Sailfish, в частности, работает российский смартфон Inoi R7, производимый в Китае. В начале мая стало известно, что 15 тысяч таких устройств планирует приобрести «Почта России».

Изначально операционная система Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году мажоритарным акционером Jolla стала группа ЕСН Григория Березкина. Адаптацией Sailfish для России занялась «Открытая мобильная платформа», на 75% принадлежащая «Ростелекому».

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