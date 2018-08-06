2018-08-06T11:03:35+03:00
Политика

National Interest рассказал о «секретном оружие» новейшего российского танка «Армата»

Издание оценило возможности комплекса активной защиты «Афганит», установленного на Т-14
Денис СУХОВ
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Танк Т-14 "Армата"Танк Т-14 "Армата"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новейший российский танк Т-14 «Армата» обладает «секретным оружием» - комплексом активной защиты «Афганит», который объединяет в себе сразу два подхода к созданию такого оборудования.

Как пишет издание National Interest, «Афганит» одновременно обладает преимуществами советского КАЗ «Дрозд» и системы оптико-электронного подавления «Штора», которые дополнены «инновационным и невиданным ранее оборудованием».

В частности, речь идет о двух РЛС с активной фазированной решеткой, размещенных по бокам от пушки. Их угол обзора составляет более 90 градусов, радары могут работать как в активном, так и в пассивном режиме. Последний позволяет обнаруживать радиолокационные станции противника и, возможно, перехватывать радиосигналы управляемых противотанковых ракет.

Кроме того, в состав «Афганита» входят оптические датчики для отслеживания пуска противотанковых ракет и детекторы лазерного облучения. Комплекс управляет несколькими мортирами для постановки завес из дыма и рассеивающих материалов, обеспечивающих радиолокационное отражение.

Если «мягкие» средства защиты не окажутся эффективными, КАЗ выпустит в сторону подлетающего снаряда ударные ядра, способные перехватывать цели на скоростях до 1,7 км/с.

Впрочем, считают авторы издания, КАЗ «Афганит» имеет ряд недостатков. Например, его неприкрытое броней внешнее оборудование может быть серьезно повреждено картечными такнковыми снарядами, используемыми НАТО. Также отмечается, что скорость перехвата в 1,7 км/с «впечатляет», но остается ниже скорости полета многих противотанковых снарядов.

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