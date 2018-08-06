На египетском курорте акула убила туриста

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-06T11:27:40+03:00

Мужчина занимался подводным плаванием, когда на него напала хищница

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На популярном египетском курорте Марса‐Алам случилась трагедия. В 20 километрах от берега на туриста напала акула и убила его. Мужчина, занимаясь подводным плаванием, заплыл достаточно далеко и не заметил приближение хищницы.

Сообщается, что погибшим оказался турист из Чехии. В Египте он отдыхал с женой и ребенком.

Известно, что сначала отправившийся поплавать турист долго не возвращался. Позже его останки вынесло на пляж, где их и нашли специалисты спецслужб, передает сайт «Утро.ру».

Добавим, что несмотря на активность акул в египетских водах, смертельные случаи здесь происходят очень редко. В последний раз нападение подводной хищницы было зафиксировано в 2015 году. Тогда в Египте скончалась туристка из Германии.

В связи со смертью чешского туриста уже создана группа по расследованию, отмечает телеканал «360».