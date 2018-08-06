2018-08-06T11:27:40+03:00
Происшествия

На египетском курорте акула убила туриста

Мужчина занимался подводным плаванием, когда на него напала хищница
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Египте на туриста напала акулаВ Египте на туриста напала акулаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На популярном египетском курорте Марса‐Алам случилась трагедия. В 20 километрах от берега на туриста напала акула и убила его. Мужчина, занимаясь подводным плаванием, заплыл достаточно далеко и не заметил приближение хищницы.

Сообщается, что погибшим оказался турист из Чехии. В Египте он отдыхал с женой и ребенком.

Известно, что сначала отправившийся поплавать турист долго не возвращался. Позже его останки вынесло на пляж, где их и нашли специалисты спецслужб, передает сайт «Утро.ру».

Добавим, что несмотря на активность акул в египетских водах, смертельные случаи здесь происходят очень редко. В последний раз нападение подводной хищницы было зафиксировано в 2015 году. Тогда в Египте скончалась туристка из Германии.

В связи со смертью чешского туриста уже создана группа по расследованию, отмечает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции за три года
Украинские радикалы напали на священника УПЦ
Землетрясение в Индонезии: Пострадавших среди россиян нет
National Interest рассказал о «секретном оружие» новейшего российского танка «Армата»
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублей
Первый китайский гиперзвуковой волнолет успешно прошел испытания
Токио направил Москве ноту протеста из-за размещения истребителей Су-35С га Итурупе
Синдзо Абэ подтвердил желание «лицом к лицу» встретиться с лидером КНДР
Россияне активно жалуются на незаконное использование личных данных
Помпео: Трамп заставит Иран «вести себя нормально»
На границе задержано почти 500 тысяч подделок с символикой FIFA
Умерла актриса Шарлотта Рэй — звезда ситкомов и обладательница «Эмми»
Федеральный бюджет проспонсирует ремонт дорог в регионах
Погода в Москве 6 августа: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь
Посольство России в США сожалеет, что госдепартамент скатывается к «мегафонной дипломатии»
Авиакомпании будут наказывать за овербукинг
МЭР предложило учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ
Стивен Сигал считает свое назначение спецпредставителем МИД России большой честью
В Интернете появилось видео взрыва беспилотника при покушении на Мадуро
Экс-глава ФИФА Блаттер рассказал, что Катар нечестно стал страной-хозяйкой ЧМ – 2022
После покушения на Мадуро силовики Венесуэлы задержали 11 журналистов
Строители в Египте нашли новую статую Сфинкса
Мировой рекорд немцев сорвала обычная муха
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82
Саудовская Аравия объявила посла Канады персоной нон-грата
В Калифорнии на парковку упал небольшой самолет, погибли пять человек
Родственникам погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля помогут восстановить документы о его смерти