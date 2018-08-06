Украинские радикалы напали на священника УПЦ
В центре Одессы радикально настроенные молодые люди напали на православного священника. ЧП случилось 5 августа у здания храма, где неизвестные «попыталась совершить очередную провокацию против Украинской Православной церкви».
«Молодчики попытались написать оскорбительные надписи, заранее приготовив для этого трафарет и баллончик с краской, но были остановлены прихожанами храма, которые в этот момент вместе со своими детьми — воспитанниками воскресной школы — вернулись из велопоездки по Одессе», — говорится в сообщении московского патриархата.
Люди попытались защитить храм. Женщины кричали, чтобы хулиганы ушли и были толерантными, сообщает "Пятый канал".
Провокация у православного храма в центре Одессы.
Поняв, что добиться словами ничего нельзя, прихожане стали записывать нападение на видео, чтобы потом предоставить доказательства правоохранительным органам.