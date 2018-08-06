2018-08-06T11:38:32+03:00
Политика

Украинские радикалы напали на священника УПЦ

Хулиганы пришли к храму в честь Тихвинской иконы Божьей Матери Свято-Андреевского подворья и избили настоятеля
Елена АКИМОВА
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В Одессе радикалы напали на церковьВ Одессе радикалы напали на церковьФото: скриншот с видео
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В центре Одессы радикально настроенные молодые люди напали на православного священника. ЧП случилось 5 августа у здания храма, где неизвестные «попыталась совершить очередную провокацию против Украинской Православной церкви».

«Молодчики попытались написать оскорбительные надписи, заранее приготовив для этого трафарет и баллончик с краской, но были остановлены прихожанами храма, которые в этот момент вместе со своими детьми — воспитанниками воскресной школы — вернулись из велопоездки по Одессе», — говорится в сообщении московского патриархата.

Люди попытались защитить храм. Женщины кричали, чтобы хулиганы ушли и были толерантными, сообщает "Пятый канал".

Провокация у православного храма в центре Одессы.

Поняв, что добиться словами ничего нельзя, прихожане стали записывать нападение на видео, чтобы потом предоставить доказательства правоохранительным органам.

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