Жителей Хельсинки пригасили переночевать в прохладном супермаркете #сочныеновости
Одна из торговых точек Финляндии, принадлежащая крупной сети, решила порадовать своих покупателей прохладой холодильных отделений.
Жители района Северная Хаага могут не только в течении дня забежать в супермаркет, чтобы охладиться, но и провести здесь ночь.
Необычное приглашение появилось на странице магазина в Facebook.
«Уф, жара!… В следующую субботу [4 августа] приглашаем вас переночевать с нами в нашем магазине. Возьмите с собой спальные принадлежности», – говорится в объявлении.
Всем желающим нужно отметиться под постом и прийти на ночлег до закрытия торговой точки, то есть до 22.00.
«Свет погасят в полночь», - на всякий случай предупреждает персонал магазина.
Кстати, в ночевку будет входить ужин и завтрак.
Идея оказалась настолько популярной, что пост мгновенно разлетелся по соцсети, набрав 1,7 тыс. репостов. В итоге администрация магазина была вынуждена признать: «К сожалению, все желающие не влезут (в этот раз)». Но от идеи ночевок в магазине не отказались. На этот раз в торговой точке смогут переночевать сто человек.
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