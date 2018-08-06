МЧС Москвы: Пожара в ТЦ "Афимолл" не было

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-06T12:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Москвичи 6 августа увидели черный дым из-за торгового центра "Афимолл" и быстро написали в соцсетях, что горит огромный магазин. Причем предположили, что уже и началась эвакуация.

- Из торгового центра валит густой дым. Спасатели проводят эвакуацию ТЦ, - появились сообщения в соцсетях.

Однако в ГУ МЧС Москвы информацию о пожаре в торговом центре "Афимолл" опровергли. Возгорание действительно было, но не в здании ТЦ.

- Пожара в торговом центре "Афимолл" не было, - сказали "Комсомольской правде" в ГУ МЧС Москвы. - Рядом возле торгового центра на одной из построек рубероид загорелся, потушили сами строители еще до приезда нашего отряда. Информации о пострадавших нет.

Как уточнили спасатели, на строящемся здании строители укладывали рубероид, который загорелся. Пошел черный дым, пожарных вызвали, но рабочие справились с возгоранием на площаде 0,5 квадратных метра самостоятельно.