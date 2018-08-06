Порошенко заявил о готовности ЕС помочь в восстановлении «освобожденного Донбасса»

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-06T13:49:31+03:00

Президент Украины рассказал о своей инициативе «патронажа» Евросоюза над отдельными городами и территориями на востоке страны

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Евросоюз готов оказать помощь в восстановлении инфраструктуры и экономическом развитии отдельных территорий Донбасса, подконтрольных Киеву. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«На саммите ЕС — Украина мы договорились запустить мою инициативу о патронаже заинтересованных государств — членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для осуществления целевых проектов по оказанию помощи в области восстановления инфраструктуры, экономического развития и обеспечения нормальной жизни», - написал Порошенко.

Напомним, в декабре прошлого года Евросоюз и Украина договорились о выделении Киеву 50 млн евро на нужды Донбасса.

Кроме того, в конце июня Совет ЕС одобрил выделение Украине очередного пакета макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро. Для получения этих средств от Киева требуется выполнить ряд условий, в том числе провести антикоррупционные реформы и изменить формулу расчета внутренних цен на газ.