2018-08-06T14:17:31+03:00
Политика

Сенатор Рэнд Пол пригласил членов Совфеда на переговоры в Вашингтон

Американский парламентарий нацелен на дальнейшее развитие диалога с российскими коллегами
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сенатор Рэнд Пол. Фото: пресс-служба сената СШАСенатор Рэнд Пол. Фото: пресс-служба сената США
Изменить размер текста:

Американский сенатор Рэнд Пол предложил членам Совета Федерации продолжить двусторонний межпарламентский диалог на переговорах в Вашингтоне.

Соответствующее приглашение Пол озвучил по итогам встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым в Москве.

«У нас был отличный разговор, и я рад сообщить, что мы будем его развивать. Мы пригласили членов комитета по международным делам (Совета Федерации) приехать в США, чтобы провести встречу в Вашингтоне», - заявил Пол.

По словам парламентария, он провел «чудесную, честную и содержательную» беседу с Косачевым. Рэнд уверен, что наличие разногласий только усиливает необходимость в двустороннем диалоге.

«Те, кто в какой-либо стране считают, что дипломатии быть не должно, глубоко ошибаются. Дипломатия, диалог, коммуникация — это все невероятно важно. Цель моего визита в Россию — сказать, что мы хотим иметь открытые каналы коммуникации», - подчеркнул сенатор.

В свою очередь Косачев отметил, что прежде всего Рэнду Полу предстоит обсудить вопрос о переговорах в Вашингтоне со своими коллегами в Сенате США. Однако при благоприятном стечении обстоятельств парламентская встреча на уровне комитетов по международным делам состоится в течение осени.

«Поскольку господин Пол входит в состав сенатского комитета по международным делам, мы уделили особое внимание контактам по линии профильных комитетов, комитетов по международным делам, и договорились о некоторых конкретных сюжетах в развитие это сотрудничества», - добавил Косачев.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол известен своей критикой в адрес политики давления, к которой часто прибегает американская администрация. В то же время он неоднократно указывал, что является сторонником дипломатического подхода и поддерживает президента США Дональда Трампа в вопросах взаимодействия с другими мировыми лидерами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин выразил соболезнования президенту и народу Индонезии в связи с землетрясением
Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу после года в СИЗО
Эксперт прокомментировал интерес западных СМИ к танку «Армата»
Гройсман призвал украинцев и далее сокращать потребление газа
Прощание с убитыми в Африке российскими журналистами Радченко и Расторгуевым состоится 7 августа
Врачи признали использование кондиционеров опасным для здоровья
Россиян предупредили о сроках первой вспышки ОРВИ
ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
Порошенко заявил о готовности ЕС помочь в восстановлении «освобожденного Донбасса»
Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты в соцсетях
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина на фестиваль в Крыму
Умер актер Виктор Черненко: Звезда сериала «Чемпион» скончался в возрасте 56 лет
Хакер получил секретные данные об истребителе F-35 через Tinder
Ученые назвали пять самых отвратительных запахов в мире
МЧС Москвы: Пожара в ТЦ "Афимолл" не было
Киев рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с Россией
Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции за три года
Украинские радикалы напали на священника УПЦ
На египетском курорте акула убила туриста
Землетрясение в Индонезии: Пострадавших среди россиян нет
National Interest рассказал о «секретном оружие» новейшего российского танка «Армата»
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублей
Первый китайский гиперзвуковой волнолет успешно прошел испытания
Токио направил Москве ноту протеста из-за размещения истребителей Су-35С на Итурупе