Сенатор Рэнд Пол пригласил членов Совфеда на переговоры в Вашингтон

СЕГОДНЯ 14:14 2018-08-06T14:17:31+03:00

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Американский сенатор Рэнд Пол предложил членам Совета Федерации продолжить двусторонний межпарламентский диалог на переговорах в Вашингтоне.

Соответствующее приглашение Пол озвучил по итогам встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым в Москве.

«У нас был отличный разговор, и я рад сообщить, что мы будем его развивать. Мы пригласили членов комитета по международным делам (Совета Федерации) приехать в США, чтобы провести встречу в Вашингтоне», - заявил Пол.

По словам парламентария, он провел «чудесную, честную и содержательную» беседу с Косачевым. Рэнд уверен, что наличие разногласий только усиливает необходимость в двустороннем диалоге.

«Те, кто в какой-либо стране считают, что дипломатии быть не должно, глубоко ошибаются. Дипломатия, диалог, коммуникация — это все невероятно важно. Цель моего визита в Россию — сказать, что мы хотим иметь открытые каналы коммуникации», - подчеркнул сенатор.

В свою очередь Косачев отметил, что прежде всего Рэнду Полу предстоит обсудить вопрос о переговорах в Вашингтоне со своими коллегами в Сенате США. Однако при благоприятном стечении обстоятельств парламентская встреча на уровне комитетов по международным делам состоится в течение осени.

«Поскольку господин Пол входит в состав сенатского комитета по международным делам, мы уделили особое внимание контактам по линии профильных комитетов, комитетов по международным делам, и договорились о некоторых конкретных сюжетах в развитие это сотрудничества», - добавил Косачев.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол известен своей критикой в адрес политики давления, к которой часто прибегает американская администрация. В то же время он неоднократно указывал, что является сторонником дипломатического подхода и поддерживает президента США Дональда Трампа в вопросах взаимодействия с другими мировыми лидерами.