2018-08-06T14:24:56+03:00
Здоровье

Россиян предупредили о сроках первой вспышки ОРВИ

Заболеваемость может резво возрасти в начале осени
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В сентябре ожидается первая вспышка ОРВИВ сентябре ожидается первая вспышка ОРВИФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первый подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается в начале ученого года. Об этом сообщили в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.Смородинцева» Минздрава России. Заведующий научно-организационным отделом Игорь Никоноров отметил, что это вспышка заболевания может быть связана с активным распространением вирусов в организованных детских коллективах.

«Повышение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями вероятно, когда формируются детские организованные коллективы. Это обычно сентябрь. Основные возбудители гриппоподобных заболеваний в это время не вирусы гриппа, а аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие», - рассказал эксперт.

Никоноров добавил, что взрослые, как правило, легче переносят заболевания, вызванные вирусом гриппа типа В, чем дети. Однако это также зависит и от индивидуальных особенностей организма, передает сайт argumenti.ru со ссылкой на агентство «Москва».

Следующий подъем вирусных заболеваний в стране прогнозируется на октябрь. Также эпидемия может развиться в период с ноября по апрель, пишет «Свободная пресса».

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