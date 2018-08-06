2018-08-06T14:34:27+03:00
Здоровье

Врачи признали использование кондиционеров опасным для здоровья

Резкое изменение температуры воздуха может спровоцировать различные болезни
Елена АКИМОВА
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Медики уверены, что использование кондиционера опасно для здоровьяМедики уверены, что использование кондиционера опасно для здоровьяФото: Анастасия Осипова
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Медики пришли к выводу, что использование кондиционера летом подрывает здоровье.

Резкие перепады температур могут привести к обострению хронических заболеваний и простуды. Это лишь немногие из побочных эффектов.

Врачи объяснят, что на жаре кровеносные сосуды расширяются. Стоит попасть в холодное помещение, происходит сужение сосудов, а затем резкий спазм.

«Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, может повыситься температура и давление. Особенно внимательно к таким перепадам стоит относиться людям, которые уже имеют заболевания сердца», – пояснила сайту «Дни.ру» врач Витала Воронцова.

Жаркая погода в Москве и области продержится еще какое-то время. Росгидромет прогнозирует всю следующую неделю температуру не менее 27-29 градусов.

Многие жители региона, кто особенно чувствителен к жаре, уже обращаются к медикам за помощью. В Подмосковье с начала августа к врачам обратились 14 человек, пять из которых были госпитализированы.

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