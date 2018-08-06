2018-08-06T15:07:04+03:00
Политика

Гройсман призвал украинцев и далее сокращать потребление газа

По словам премьера незалежной, он хотел бы, чтобы его страна стала энергонезависимой
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о желании сделать страну энергонезависимой. Причем, по его словам, чтобы достичь этого, нужно выполнить одно «простое условие».

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой. <…> Чтобы достичь этого, надо выполнить простое условие - потреблять столько газа, сколько добываем», - написал глава правительства незалежной на своей странице в Facebook.

При этом он заметил, что пока ситуация в экономике складывается так, что Украине необходимо и далее сокращать потребление голубого топлива. Стоит отметить, что, несмотря на то, что, как утверждает Гройсман, в последнее время добыча газа в его стране выросла, а потребление «серьезно сократилось», достичь выхода на самодостаточность незалежной пока так и не удалось.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины уже обращался к населению страны с просьбой «прикрутить» газ. Свою просьбу глава государства озвучил после расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом».

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