Гройсман призвал украинцев и далее сокращать потребление газа
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о желании сделать страну энергонезависимой. Причем, по его словам, чтобы достичь этого, нужно выполнить одно «простое условие».
«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой. <…> Чтобы достичь этого, надо выполнить простое условие - потреблять столько газа, сколько добываем», - написал глава правительства незалежной на своей странице в Facebook.
При этом он заметил, что пока ситуация в экономике складывается так, что Украине необходимо и далее сокращать потребление голубого топлива. Стоит отметить, что, несмотря на то, что, как утверждает Гройсман, в последнее время добыча газа в его стране выросла, а потребление «серьезно сократилось», достичь выхода на самодостаточность незалежной пока так и не удалось.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины уже обращался к населению страны с просьбой «прикрутить» газ. Свою просьбу глава государства озвучил после расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом».
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