2018-08-06T15:16:02+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал интерес западных СМИ к танку «Армата»

Специалисты уверены, что дело в уникальном комплексе активной защиты «Афганит»
Елена АКИМОВА
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Стал понятен интерес западных СМИ к российскому танку "Армата"Стал понятен интерес западных СМИ к российскому танку "Армата"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Западные СМИ проявляют повышенный интерес к новинке российской армии -танку Т-14 «Армата», а точнее, к его комплексу активной защиты (КАЗ) «Афганит». Система защиты стала новой инновационной разработкой, которая совместила в себе два комплекса защиты от противотанкового вооружения: «Дрозд» и системы оптико-электронного подавления «Штора».

Эксперты уверены, что аналогов этого оружия нет.

- «Афганит» похож на израильский комплекс активной защиты «Трофи», его сейчас активно используют американцы. Но по возможностям аналогов комплекса «Афганит» нет, поскольку он является единственным, существующим в мире, он может работать по бронебойным подкалиберным снарядам», - цитирует слова главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского «ФАН».

Комплекс «Афганит» уникален тем, что может разрушить атакующие бронетехнику снаряды за счет дополнительных двух высокоскоростных доплеровских радаров ближнего действия, изготовленных по ПФАР-технологии и работающих по подсветке от постоянного источника.

Серийное производство танков началось в 2017 году. А после презентации боевая машина стала активно интересовать иностранных журналистов. Регулярно боевой комплекс сравнивается с аналогами, но пока технические характеристики российской машины победить не удалось.

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