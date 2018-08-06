СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-06T15:36:47+03:00

Путин выразил соболезнования президенту и народу Индонезии в связи с землетрясением Фото: REUTERS

Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали более 90 человек, по меньшей мере 200 пострадали

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с землетрясением на острове Ломбок, которое привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными сильным землетрясением на острове Ломбок», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщал сайт «КП», в воскресенье, 5 августа, на густонаселенном индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр находился в 48 километрах от города Матарам. На данный момент известно о 91 жертве стихии, спасатели продолжают поиск погибших и пострадавших под завалами.

Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались на соседнем острове Бали — популярном туристическом курорте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663222" frameborder="0"></iframe> При землетрясении в Индонезии погибли почти сто человек.Растёт число жертв сильного землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии

В настоящее время на Ломбоке и Бали находятся около шести тысяч россиян, по данным посольства РФ, никто из них не пострадал.