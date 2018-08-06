Эксперт: предстоящее повышение тарифов ЖКХ обоснованно

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-06T16:03:26+03:00

В России могут снова поднять тарифы на коммуналку, на этот раз на 2 процента

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Министерство экономического развития РФ предложило увеличить тарифы на коммуналку на 2 процента. Ровно на столько, чтобы перекрыть увеличение по НДС. С 1 января налог вырастет с 18 до 20%, ровно эту разницу планируют получить с потребителя.

Специалист из Российской академии народного хозяйства и государственной службы Игорь Кокин уверен, что это необходимая и обоснованная мера. Эти два процента не были заложены в бюджет организаций ЖКХ. Если они будут платиться из их доходов, то вскоре начнется волна разорений.

Таким образом решено возложить сверхтраты на потребителя.

«Если не перенести эти два процента НДС, то они ложатся на убытки организаций. В масштабах бизнеса два процента — это серьезные суммы. Видимо, исходя из этого, МЭР и выступило с данной инициативой, понимая, что правительство формировало для предприятий ЖКХ экономически обоснованный тариф, а теперь с них требуются еще два процента НДС», - пояснил Кокин сайту «ФАН».

Внося данное предложение, авторы инициативы подчеркивают, что деньги, которые заплатит потребитель, не пойдут на прибыль организации, они будут перечислены в бюджет. Таким образом, сумма услуг ЖКХ останется неизменной.

Кстати, Верховный суд пару лет назад касался аналогичного вопроса и пришел к выводу, что в случае увеличения НДС тарифы можно пересматривать.