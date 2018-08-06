2018-08-06T15:47:49+03:00
Общество

Патриарх Кирилл встретится с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле

Переговоры запланированы на 31 августа
Ася ХОВАНСКАЯ
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Константинопольский Патриарх Варфоломей.Константинопольский Патриарх Варфоломей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник Московская Патриархия сообщила, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет переговоры с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Пройдут они, как ожидается, в Стамбуле 31 августа.

Это будет уже шестая по счету встреча нынешних предстоятелей Константинопольского и Московского патриархатов. В последний раз они виделись в швейцарском Шамбези в 2016 году на собрании глав автокефальных православных церквей. До этого встречались в 2014 году в Стамбуле, в 2013 году в Подгорице (Черногория), а также во время посещения Патриархом Варфоломеем Московского патриархата в 2010 году и в рамках официального визита Патриарха Кирилла в пределы Константинопольской православной церкви в 2009 году.

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