Патриарх Кирилл встретится с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле

СЕГОДНЯ 15:47 2018-08-06T15:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник Московская Патриархия сообщила, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет переговоры с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Пройдут они, как ожидается, в Стамбуле 31 августа.

Это будет уже шестая по счету встреча нынешних предстоятелей Константинопольского и Московского патриархатов. В последний раз они виделись в швейцарском Шамбези в 2016 году на собрании глав автокефальных православных церквей. До этого встречались в 2014 году в Стамбуле, в 2013 году в Подгорице (Черногория), а также во время посещения Патриархом Варфоломеем Московского патриархата в 2010 году и в рамках официального визита Патриарха Кирилла в пределы Константинопольской православной церкви в 2009 году.