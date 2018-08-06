Захарова заявила, что документы убитых в ЦАР российских журналистов восстановили
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все документы убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов, утерянные при перевозке их тел, восстановлены. При этом дипломат подчеркнула, что все бумаги именно восстановлены, а не найдены.
«Они восстановлены», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в конце июля неизвестными в ЦАР, были доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу. При этом при перевозке часть документов была утеряна. В частности, по словам друга погибшего журналиста Джемаля Максима Шевченко, пропало заключение о смерти его товарища, подписанное консулом РФ в ЦАР.
Чуть позднее Захарова указала на то, что доставка тел осуществлялась регулярными рейсами зарубежной авиакомпании. При этом она предположила, что бумагу мог потерять один из перевозчиков.
Тела погибших в ЦАР журналистов привезли в Москву.
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