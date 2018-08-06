Взрыв в итальянской Болонье: один человек погиб, и еще более 50 пострадали

СЕГОДНЯ 17:21 2018-08-06T17:21:08+03:00

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По последним данным, в результате взрыва, прогремевшего ранее в понедельник, 6 августа, в итальянском городе Болонья, погиб один человек, и еще более 50 получили травмы различной степени тяжести.

Как стало известно, взрыв был вызван ДТП с участием бензовоза, в результате которого на месте аварии начался сильный пожар. А вскоре огонь перекинулся на машины в расположенных у эстакады дилерских центрах, что привело к новым взрывам.

В итоге из-за случившегося обрушилась часть автомагистрали, передает Rainews24. Также пострадали расположенные в районе ЧП дома: в них выбило все стекла. В настоящее время столб дыма, поднимающийся над местом ДТП, можно увидеть из любой точки города.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авария с бензовозом произошла недалеко от аэропорта Гульельмо Маркони, который располагается всего в шести километрах от центра Болоньи. Отмечалось, что взрыв парализовал движение по трассе в обе стороны.