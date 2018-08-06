Названы самые бесполезные опции в автомобилях

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-06T17:40:55+03:00

Эксперты пришли к выводу, что при покупке машины можно серьезно сэкономить, если не переплачивать за ненужные опции

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Покупая машину, стоит задуматься, а все ли опции, которые предлагает продавец так уж необходимы. Автоэксперты уверены, что без многих из них можно обойтись. В частности, бесключевой доступ – против этой опции выступают не только эксперты, но и страховщики. Первые потому, что это блажь, а вторые – повышается риск угона авто, а значит, дорожает страховка.

Система "старт-стоп". С одной стороны, она идет в ногу со временем и заботится об экологии, так как глушит двигатель машины на светофоре. С другой стороны, в два раза быстрее изнашивается система зажигания.

Панорамная крыша дело эффектное, но непрактичная. Во-первых, стекло сильно пачкается, на нем остаются следы от дождя и наледь, да и пернатые не особо миндальничают. К тому же зимой в салоне труднее поддерживать комфортную температуру.

Светодиодные фары - экономически необоснованная опция автомобиля. Они не только повышают риск ослепить встречное авто, но и удорожат ремонт. Если перегорит один светодиод, менять придется всю фару сразу.

Низкопрофильная резина – этот атрибут не очень вписывается в российские дороги, велик риск погнуть диск и испортить колеса, пишет сайт «Дни.ру».