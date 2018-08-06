СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-06T17:45:47+03:00

Как стало известно, на 97-м году жизни умерла мама Владимира Винокура

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В понедельник, 6 августа, появилась информация о том, что умерла мама Владимира Винокура. Как стало известно, Анна Юльевна скончалась в возрасте 96 лет.

Печальную новость сообщил сам юморист. Он попрощался со своей матерью в Instagram. «Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!» - написал Винокур.

В ответ коллеги по цеху, друзья и поклонники поддержали артиста. В частности, свои соболезнования выразила пародистка Елена Воробей.

СПРАВКА «КП»

Анна Юльевна Винокур родилась в 1922 году. При этом она всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы.

Стоит отметить, что отец народного артиста умер еще в 1995 году: Натан Львович Винокур скончался после инсульта, так и не приходя в сознание. Он похоронен на Кунцевском кладбище.