Ученые: полные люди чаще и дольше болею гриппом

СЕГОДНЯ 17:58 2018-08-06T17:58:37+03:00

Все симптомы у них проявляются острее, чем у подтянутых

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Группа американских ученых в очередной раз доказала, что избыточный вес негативно сказывается на здоровье человека. В ходе исследования специалисты установили, что лишние килограммы усиливают симптомы пациента, когда тот болеет гриппом.

Проанализировав данные исследования, ученые отметили, что лишний вес может повлиять на заразность гриппа, а также на продолжительность периода вирусовыделения, когда человек может заразить других. Кроме того сезонная вакцинация от гриппа может оказаться менее эффективной, чем при нормальном весе.

При этом пациенты с лишним весом тяжелее переносят простуду и чаще подвержены серьезным осложнениям после болезни, чем более подтянутые. Кроме того симптомы у полных людей сохраняются на 42% дольше, пишет «Ридус».

Сейчас ученые занимаются дополнительными исследованиями, которые помогут определить механизм влияния лишнего веса на течение и распространение болезни.