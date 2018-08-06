Летевший в Москву самолет British Airways вернулся в Лондон

СЕГОДНЯ 18:05 2018-08-06T18:05:28+03:00

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В понедельник, 6 августа, самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за «незначительной технической неисправности». По некоторым данным, Boeing 787-9 сделал разворот, находясь уже в районе Риги.

Как уточнили в авиакомпании, в итоге воздушное судно благополучно приземлилось в лондонском аэропорту Хитроу. «На борту не было чрезвычайной ситуации. Все прошло в штатном режиме», - сказал представитель перевозчика ТАСС.

Также собеседник агентства подчеркнул, что пассажиров вернувшегося в Лондон лайнера доставит в Москву другой самолет. Ожидается, что это другое воздушное судно прилетит в Домодедово в 20:50 мск.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в августе самолет A319 авиакомпании Brussels Airlines также был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Дело в том, что во время взлета в один из его двигателей затянуло птицу, что привело к его отказу. В итоге тогда все завершилось благополучно: воздушное судно село в международном аэропорту Брюсселя, при этом никто из 150 пассажиров не пострадал.