Лондон может попросить Москву экстрадировать двух россиян по делу в Солсбери

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-06T18:48:50+03:00

В начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 августа, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что королевская прокуратура Великобритании близка к завершению расследования инцидента с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По некоторым данным, в ближайшее время Лондон даже намерен попросить Москву экстрадировать двух подозреваемых по этому делу. Как пишет газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и службе безопасности страны, в ходе тщательного расследования правоохранители полностью воссоздали картину передвижения двух россиян с момента их прибытия в Соединенное Королевство и до отъезда из страны.

Между тем имена наших соотечественников, заинтересовавших британские власти, пока не называются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.