2018-08-06T18:48:50+03:00
В мире

Лондон может попросить Москву экстрадировать двух россиян по делу в Солсбери

По некоторым данным, Великобритания близка к завершению расследования инцидента с отравлением Скрипалей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе СолсбериВ начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе СолсбериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 августа, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что королевская прокуратура Великобритании близка к завершению расследования инцидента с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По некоторым данным, в ближайшее время Лондон даже намерен попросить Москву экстрадировать двух подозреваемых по этому делу. Как пишет газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и службе безопасности страны, в ходе тщательного расследования правоохранители полностью воссоздали картину передвижения двух россиян с момента их прибытия в Соединенное Королевство и до отъезда из страны.

Между тем имена наших соотечественников, заинтересовавших британские власти, пока не называются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Потерявшегося» Порошенко нашли в киевском ресторане
«Абсурдно по своей сути»: Карасин прокомментировал намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег
Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
МИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальной высылке дипломатов
Летевший в Москву самолет British Airways вернулся в Лондон
Ученые: полные люди чаще и дольше болею гриппом
Умерла мама Владимира Винокура
Названы самые бесполезные опции в автомобилях
Турист из Чехии погиб после нападения акулы в Красном море
Взрыв в итальянской Болонье: один человек погиб, и еще более 50 пострадали
Захарова заявила, что документы убитых в ЦАР российских журналистов восстановили
На Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьях
Жителей Хельсинки пригасили переночевать в прохладном супермаркете
Эксперт: предстоящее повышение тарифов ЖКХ обоснованно
Патриарх Кирилл встретится с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле
В районе аэропорта Болоньи прогремел крупный взрыв
Путин выразил соболезнования президенту и народу Индонезии в связи с землетрясением
Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу после года в СИЗО
Эксперт прокомментировал интерес западных СМИ к танку «Армата»
Гройсман призвал украинцев и далее сокращать потребление газа
Прощание с убитыми в Африке российскими журналистами Радченко и Расторгуевым состоится 7 августа