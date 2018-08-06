Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

СЕГОДНЯ 19:11 2018-08-06T19:11:01+03:00

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В понедельник, 6 августа, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

«Президент распространил новый исполнительный указ по Ирану, который подразумевает восстановление санкций против Ирана», - сказал журналистам представитель американской администрации.

Так, первый этап восстановления ограничительных мер Вашингтон начнет уже в ближайший вторник. Как выяснилось, с 7 августа вновь будет действовать запрет на продажу иранскому правительству долларов. Кроме того, вновь вступят в силу ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, а также на операции с национальной валютой исламской республики и госдолгом.

Что касается второго этапа, то его планируется начать 5 ноября.

При этом в Белом доме подчеркнули, что цель восстановления санкций - заключение с Ираном нового соглашения, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и «шестеркой» международных посредников (Россией, Соединенными Штатами, Великобританией, КНР, Францией и ФРГ).