В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

СЕГОДНЯ 19:34 2018-08-06T19:34:23+03:00

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В понедельник, 6 августа, появилась информация о задержании в США четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

По данным генерального консульства РФ в Нью-Йорке, правоохранители арестовали наших соотечественников в период с 1 по 3 августа. Причем одного из них, как выяснилось, задержали в Бостоне, а затем этапировали в Нью-Йорк, еще двое в настоящее время находятся в Лос-Анджелесе, а вот местонахождение четвертого гражданина нашей стране пока остается неизвестным.

«Держим ситуацию на особом контроле, - подчеркивается в Twitter российского дипломатическом представительства.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый случай преследования россиян на территории США по подозрению в серьезных преступлениях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года Соединенные Штаты обвинили Марка Вартаняна в хакерстве и краже 500 миллионов долларов.