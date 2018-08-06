2018-08-06T19:52:16+03:00
Политика

«Абсурдно по своей сути»: Карасин прокомментировал намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией

По словам замминистра иностранных дел РФ, подобные рассуждения направлены на блокирование контактов между гражданами двух стран
Дарья ИВАШКИНА
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Замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Фото: Глеб ЩелкуновЗамглавы МИД РФ Григорий Карасин. Фото: Глеб Щелкунов
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Замглавы МИД РФ Григорий Карасин прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о намерении Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В частности, он назвал подобные рассуждения «абсурдными» и «вызывающими сожаления».

«Подобные рассуждения ничего, кроме сожаления, у нас не вызывают, они абсурдны по своей сути. Они направлены на блокирование любых контактов между гражданами Украины и России», - приводит слова Карасина ТАСС.

Причем, как считает дипломат, цели политики, которую Киев проводит в настоящее время, оправдать «просто невозможно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский министр Владимир Омелян заявил, что Киев по-прежнему рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с нашей страной. И это несмотря на высокую прибыльность таких перевозок.

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