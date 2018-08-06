Дело сестер Хачатурян передали в центральный аппарат СКР

СЕГОДНЯ 20:40 2018-08-06T20:40:50+03:00

В ближайшее время следователи тщательно исследуют все обстоятельства, предшествовавшие убийству, а также условия жизни подозреваемых девушек

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Расследованием дела об убийстве Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются три его дочери, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).

«По поручению председателя СКР уголовное дело <…> для наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление Следственного комитета РФ», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также там отмечается, что в ближайшее время следователи намерены установить мотив преступления, тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие убийству, условия жизни семьи, характеризующие данные обвиняемых, а также выяснить, совершались ли в отношении подозреваемых девушек противоправные действия со стороны отца.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 июня три сестры 17-ти, 18-ти и 19-ти лет зарезали в квартире собственного отца Михаила Хачатуряна. Родные девочек рассказывают, что мужчина был домашним тираном - постоянно угрожал дочерям оружием, бил их и якобы даже домогался. По некоторым данным, домашние много раз обращались за помощью в полицию, но на заявления отвечали отписками.