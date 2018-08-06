2018-08-06T21:07:32+03:00
Политика

«Очередной вброс»: посольство РФ прокомментировало сообщения о запросе на выдачу двух россиян по делу в Солсбери

При этом дипломаты заверили, что каких-либо официальных обращений на этот счет они не получали
Дарья ИВАШКИНА
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Посольство РФ в ЛондонеПосольство РФ в ЛондонеФото: REUTERS
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Посольство РФ в Великобритании прокомментировало статью британской газеты The Guardian о том, что Лондон якобы собирается попросить Москву экстрадировать двух россиян, подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Так, в диппредставительстве нашей страны рекомендовали не полагаться на информацию издания, ссылающегося на неназванные источники, назвав опубликованный ранее материал «очередным вбросом, направленным на заполнение информационной паузы и затуманивание ситуации».

«Такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам», - говорится на сайте дипмиссии.

Также там отмечается, что каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в статье The Guardian говорилось о том, что королевская прокуратура Великобритании близка к завершению расследования инцидента в Солсбери и якобы даже намерена попросить Москву экстрадировать двух подозреваемых по этому делу.

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