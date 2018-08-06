Хрупкая 21-летняя турчанка съела 255 кебабов за 23 минуты

СЕГОДНЯ 21:42 2018-08-06T21:43:07+03:00

Девушка, которая весит всего 44 килограмма, победила в конкурсе на скоростное поедание шашлыков [видео]

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Жительница Турции Серен Йылмаз съела 255 мясных кебабов за 23 минуты. Таким образом, она победила в конкурсе на скоростное поедание шашлыков, устроенном в одном из ресторанов Анталии.

Однако сначала девушку даже не хотели регистрировать для участия в необычном состязании. Владелец заведения, должно быть, думал, что 21-летняя студентка шутит, ведь, судя по ее внешнему виду, она не способна составить конкуренцию профессиональным едокам. Дело в том, что Йылмаз весит всего 44 килограмма.

Но студентка из Анталии не просто быстрее всех съела 255 кебабов, но и дополнила их закусками и напитками, которые стояли на столеи не входили в конкурсную программу. Более того, девушка победила в соревновании с большим отрывом.

Девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты.

В качестве же приза турчанка получила ювелирное украшение, смартфон и возможность пять месяцев бесплатно питаться в ресторане, пишет Metro.

Кстати, отметим, конкурсы на скоростное поедание чего-либо пользуются огромной популярностью во всем мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале житель китайской провинции Шаньдун устроил подобное состязание со своими собаками. В результате животные тогда победили хозяина, съев лапшу быстрее человека.