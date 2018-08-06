2018-08-06T22:04:31+03:00
Политика

Генконсульство РФ запросило у ФБР доступ к четырем задержанным россиянам

Причем местонахождение одного из подозреваемых до сих пор неизвестно
Дарья ИВАШКИНА
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Генконсульство РФ запросило у ФБР доступ к четырем задержанным россиянамГенконсульство РФ запросило у ФБР доступ к четырем задержанным россиянамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 6 августа, официальный представитель генерального консульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский прокомментировал задержание в США четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В частности, он заверил, что сотрудники дипмиссии уже запросили у Федерального бюро расследований (ФБР) доступ к подозреваемым.

«Мы послали в ФБР запрос с просьбой консульского доступа к задержанным россиянам, получения сведений об их адвокатах», - сказал Топольский РИА Новости, отметив, что, согласно закону, ответить на запрос спецслужба должна в течение трех дней.

Что касается местонахождения четвертого задержанного, то оно, по словам дипломата, по-прежнему неизвестно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что одного россиянина задержали в Бостоне, а затем этапировали в Нью-Йорк, а еще двое в настоящее время находятся в Лос-Анджелесе.

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