2018-08-06T22:48:26+03:00
В мире

Причастных к покушению на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине

В настоящее время правоохранителям уже установили непосредственных участников нападения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время покушения в КаракасеПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время покушения в КаракасеФото: REUTERS
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В понедельник, 6 августа, генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал подробности расследования дела о покушении на президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, причастных к нападению на главу государства в ближайшее время обвинят в терроризме и измене родине. Кроме того, их подозревают в попытке умышленного убийства, причинении тяжкого вреда здоровью сотрудникам силовых структур, использовании взрывного устройства на публичных мероприятиях, преступном сговоре и финансировании терроризма.

Как подчеркнул генпрокурор в своем Twitter, к настоящему времени уже установлены непосредственные участники покушения, а также места, откуда они управляли беспилотниками.

Кстати, стоит отметить, что в минувшее воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль объявил о задержании шести подозреваемых в причастности к нападению.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа во время военного парада в Каракасе. К трибуне, с которой выступал президент Венесуэлы, были направлены дроны с взрывчаткой. В результате ранения получили семеро гвардейцев, при этом сам глава государства не пострадал.

Момент взрыва беспилотника при покушении на Мадуро.Дрон с взрывчаткой не достиг цели - его ликвидировали

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