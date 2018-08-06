«Образец спекуляции»: МИД Британии опроверг запрос на выдачу двух россиян по делу в Солсбери

6 Авг. 23:06 2018-08-06T23:06:47+03:00

МИД Британии опроверг запрос на выдачу двух россиян по делу в Солсбери Фото: REUTERS

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В МИД Великобритании прокомментировали ранее появившуюся в британских СМИ информацию о том, что Лондон якобы намерен попросить Москву экстрадировать двух россиян, подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Так, во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства назвали эти сообщения спекуляцией. «Это еще один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», - сказал представителя британского министерства иностранных дел РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее газета The Guardian писала о том, что Великобритания собирается попросить Россию «выдать» подозреваемых по делу в Солсбери. При этом в российском посольстве назвали данный материал «очередным вбросом» и подчеркнули, что не получали от Лондона официальных обращений на этот счет.