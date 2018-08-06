2018-08-06T23:34:37+03:00
В мире

Полиция Франции расследует появление дрона над резиденцией Макрона

В пресс-службе французского президента не уточнили, был ли беспилотник сбит ПВО
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом ФилипомПрезидент Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом ФилипомФото: REUTERS
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Во Франции неизвестный дрон появился над летней резиденцией перзидента Эммануэля Макрона днем 6 августа. Полиция начала расследование по этому факту, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Как передает телеканал LCI, глава государства проводит отпуск на побережье Средиземного моря в форте Брегансон департамента Вар. Он прибыл сюда вместе со своей супругой в минувшую пятницу и провел в форте встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, которая защищает летнюю резиденцию французских президентов.

Известно, что Макрон планировал отдыхать в Брегансоне 15 дней. В пресс-службе президента подчеркнули, что вся программа его оотпуска «является частной и неофициальной».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытались убить с помощью двух нагруженных взрывчаткой дронов, один из которых взорвался недалеко от президентской ложи.

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