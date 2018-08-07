2018-08-07T00:06:46+03:00
Происшествия

В Болонье потушили пожар на месте взрыва машин

Число пострадавших превысило 100 человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Часть автомоста обрушилась от взрыва у аэропорта в БолоньеЧасть автомоста обрушилась от взрыва у аэропорта в БолоньеФото: REUTERS
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В итальянской Болонье в районе аэропорта удалось ликвидировать огонь на месте взрыва нескольких автомобилей. Об этом сообщила Пожарная служба страны.

После тушения пожара началась работа по охлаждению сгоревших машин для того, чтобы их можно было вывезти с проезжей части. Кроме того, машины проверялись на наличие в них жертв.

По последним данным, погиб один человек – 42-летний водитель автоцистерны. Сообщение о второй жертве было ошибочным. Число пострадавших в результате взрыва и пожара уже превышает сто человек, передает Rai News.

«Ударная волна была очень сильной, большинство пострадавших получили раны от разбившихся стекол», - отметил координатор по чрезвычайным ситуациям пожарной команды Джованни Карелла.

Также в результате взрыва было частично разрушено дорожное полотно моста. Движение по трассе А14 Борго Панигале все еще закрыто.

Как ранее передавал сайт kp.ru, в понедельник непосредственной близости от аэропорта города Болонья на севере Италии прогремел мощный взрыв - на трассе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил нефтепродукты. На месте ДТП начался сильный пожар. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом ЧП. В результате загорелись и взорвались автомобили на стояке.

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