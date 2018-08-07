2018-08-07T01:46:48+03:00
Общество

Минюст США сообщил имена задержанных россиян

Четверых граждан России обвиняют в мошенничестве
Юлия ДИВЕЕВА
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В США задержаны российские гражданеВ США задержаны российские гражданеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники ФБР задержали в Соединенных Штатах по обвинению в мошенничестве пять человек, в том числе четырех россиян: Максима Суверина, Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного, Николая Тупикина и Кирилла Дедусева. Об этом сообщила представитель минюста США Николь Навас Оксман.

Операция по задержанию Суверина прошла 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина взяли первого августа, а второго - Дедусева, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Генконсульство РФ направило в ФБР запрос о предоставлении доступа к задержанным россиянам. Бюро должно ответить на письмо в течение трех дней. Однако сроки встречи дипломатов с подозреваемыми будет устанавливать американская сторона. Официальных контактов со следственными органами США пока не было.

Напомним, 6 августа стало известно о задержании в США четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

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