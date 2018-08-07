Пресс-служба президента рассказала о поездке Порошенко в Евросоюз

СЕГОДНЯ 03:22 2018-08-07T03:28:15+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко был в Евросоюзе с частным визитом с 29 июля по 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе главы Незалежной.

Порошенко отправился в ЕС с частным визитом и за свои деньги. При этом не уточняется, какие именно страны и города посетил глава Украины, а также с какой целью.

«Ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко», - цитирует Интерфакс пресс-службу президента .

Кроме того, представители украинского лидера опровергли информацию о том, что Порошенко был в Испании, где встречался с известными украинцами. По данным пресс-служба, сейчас глава государства в Киеве.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинские журналисты потеряли Порошенко из поля зрения на целую неделю. Глава государства «нашелся» 5 августа в одном из ресторанов Киева. За столом он сидел в окружении своей семьи.

Кроме того, в понедельник Порошенко сообщил, что ЕС готов оказать помощь в восстановлении инфраструктуры и экономическом развитии отдельных территорий Донбасса, подконтрольных Киеву.