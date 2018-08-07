В парламенте Венесуэлы подозревают США в причастности к покушению на Мадуро

СЕГОДНЯ 04:01 2018-08-07T04:02:13+03:00

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К покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут быть причастны Соединенные Штаты. Такое мнение высказал председатель Конституционной ассамблеи страны Дьосдадо Кабельо

«То, что США выступают с неоднозначным заявлением и не осуждают случившееся, служит синонимом того, что они в этом замешаны», - сказал он.

По подозрению в совершении покушения на главу государства задержаны шесть человек. Генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб заявил, что установлены его непосредственные исполнители и их сообщники, передает Венесуэльское агентство новостей. Кроме того, власти страны задержали 11 журналистов – как отечественных, так и иностранных.

Ранее сайт kp.ru писал, что ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

Напомним, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими на проспекте Боливара в Каракасе, один из беспилотников взорвался недалеко от президентской ложи. Сам глава государства не пострадал, но ранения получили семь человек.

По данным властей Венесуэлы, задержаны шестеро подозреваемых в совершении покушения. Как сообщил ранее.

В понедельник в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Вашингтон готов рассмотреть причастность живущих в США людей к покушению на Мадуро, если Венесуэла предоставит соответствующие доказательства. Он добавил, что "к настоящему времени этого сделано не было".

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников со взрывчаткой было совершено 4 августа, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны были выведены из строя. Семь сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы.

В обращении к нации венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживает в США.