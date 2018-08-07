Названы имена высланных из России греческих дипломатов

СЕГОДНЯ 04:41 2018-08-07T04:41:15+03:00

В Греции не согласны с ответными российскими мерами на высылку дипломатов РФ из Афин Фото: REUTERS

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Стали известны имена греческих дипломатов, которых Росси высылает из страны в ответ на действия Афин. Домой из Москвы вернутся торговый представитель Адамантиос Каритианос и отвечавший за средства связи дипломатический служащий Андреас Такис.

Как сообщила греческая газета «Прото тема», также въезд в Россию закрыт для руководителя политического бюро главы МИД Греции Йоргоса Сакеллариа.

Сообщается, что посол Греции в России Андреас Фриганас принял к сведению перечисленные «мелкомасштабные» меры, предпринятые российской стороной. В Афинах в МИД страны был вызван сотрудник российского посольства, которому был заявлен протест. Издание пишет, что греческая сторона сочла, что реакция российской стороны была «асимметричной» и обвиняла МИД России в произволе.

Ранее сайт «КП» писал, что 6 августа в российском внешнеполитическом ведомстве Фриганасу вручили ноту о принятых зеркальных мерах в ответ на высылку из Афин российских дипломатов.

Напомним, 11 июля Афины решили выслать двух российских диппредставителей и запретить въезд в страну еще двоим. Как выяснилось, россиян обвинили в «попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников».